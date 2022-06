Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag, vermutlich zwischen 1 Uhr und 6.50 Uhr, in ein Vereinsheim in der Iggelheimer Straße in Dudenhofen eingebrochen und haben die Kasse gestohlen. Die Höhe der Beute könne noch nicht beziffert werden, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Iggelheimer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.