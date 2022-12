In der Nacht auf Samstag sind laut Polizei Unbekannte gewaltsam in einen Geschäftsbetrieb in der Hofstückstraße in Schifferstadt eingedrungen und haben mehrere große Kabeltrommeln samt Kabel gestohlen. Die genaue Schadenshöhe stehe noch nicht fest, dürfte sich jedoch im fünfstelligen Bereich bewegen, schätzen die Beamten. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.