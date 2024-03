Unbekannte sind am Sonntag zwischen 0.45 und 13.30 Uhr in eine Garage und ein Gartenhaus im Eppsteiner Weg in Maxdorf eingebrochen. Ihre Beute laut Polizei: ein E-Bike. Zudem entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Beamten suchen jetzt Zeugen. Hinweise an die Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 9341100 oder an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de.