In der Schubertstraße in Altrip haben Polizeiangaben zufolge Unbekannte in der Nacht zum Samstag versucht, in eine Wohnung einzubrechen. Die Täter machten sich demnach im rückwärtigen Bereich des Anwesens an der Terrassentür zu schaffen. Die habe jedoch standgehalten, sodass es ihnen nicht gelungen sei, in das Haus einzudringen. Die Hebelspuren wurden erst am nächsten Tag festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.