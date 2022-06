Unbekannte haben in Dudenhofen versucht, in ein Zweifamilienhaus einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, machten sich die Täter zwischen Sonntag, 22. Mai, und Samstag, 28. Mai, an der Terrassentür eines Zweifamilienhauses in der Oberen Mühlstraße zu schaffen. Es gelang ihnen aber wohl nicht, die Tür aufzuhebeln. Es entstand nach Polizeiangaben ein geringer Sachschaden am Schließmechanismus der Tür.

Zeugen, die in diesen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Oberen Mühlstraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.