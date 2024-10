Wann genau in den Herbstferien der Einbruchsversuch stattfand, steht nicht fest. Jedoch haben Unbekannte nach Angaben der Polizei zwischen Freitag, 11., und Dienstag, 22. Oktober, versucht, in ein Wohnhaus in der Maxstraße in Altrip einzubrechen. Sie hätten versucht, die Hauseingangstür mit einem unbekannten Gegenstand aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelungen sei. Wer in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges in der Maxstraße beobachtet habe, werde gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden, unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.