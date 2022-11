Unbekannte haben am Donnerstag versucht, in ein Einfamilienhaus in der Haardtstraße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, wollten die Täter zwischen 9 und 20 Uhr in das Haus eindringen, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Der Versuch misslang allerdings. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06237 934100 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden. Tipps, wie man sich vor Einbrechern schützen kann, listet die Polizei unter www.polizei-beratung.de.