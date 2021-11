Zwischen 17 und 20 Uhr haben am Mittwoch Unbekannte laut Polizei versucht, in ein Wohnhaus in der Richard-Strauss-Straße in Schifferstadt einzudringen. Es sei den Tätern jedoch nicht gelungen, zwei Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes aufzuhebeln. Ebenfalls am Mittwoch, allerdings zwischen 8 und 20 Uhr, versuchten Unbekannte vergeblich, in ein Einfamilienhaus in der Robert-Schumann-Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten beim Einschlagen einer Scheibe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.