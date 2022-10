Unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 14.30 und 19.30 Uhr versucht, in ein Haus in der Konrad-Adenauer-Straße in Böhl-Iggelheim einzubrechen. Laut Polizei scheiterten sie jedoch an der Eingangstür. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.