Einbrecher haben das Vereinsheim des Hundesportvereins in Limburgerhof heimgesucht. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach haben die Täter eine Außentür aufgehebelt und sich so in der Nacht von Sonntag auf Montag zunächst Zugang das Vereinsgelände in der Allensteiner Straße verschafft, bevor sie eine weitere Tür aufbrachen und das Vereinsheim durchsuchten.

Im Thekenbereich entwendeten die Täter aus einer Kasse Bargeld in einem unteren dreistelligen Bereich, so die Polizei. Insgesamt beziffern die Beamten den Sachschaden auf knapp 600 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.