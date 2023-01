Tageseinbrüche meldet die Kriminalpolizei vom Dienstagnachmittag. In Schifferstadt haben die unbekannten Täter zwei Wohnhäuser in der Schulstraße und in der Mühlstraße „besucht“. Laut Polizei entwendeten sie eine geringe Menge an Bargeld. Beim Einbruch in der Schulstraße seien zwei Personen beobachtet worden, als diese vom Anwesen wegrannten. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit, ob ein Zusammenhang mit der Tat besteht.

Ebenfalls am Dienstag zwischen 13 Uhr und 19.30 Uhr sind nach Polizeiangaben Einbrecher in ein Wohnhaus in der Fichtenstraße in Böhl-Iggelheim eingedrungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden dort keine Wertsachen entwendet. Die Einbrecher wurden vermutlich durch den Hund im Haus abgehalten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.