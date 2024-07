Unbekannte Täter sind am Dienstag um 3.04 Uhr in die Grundschule in der Luitpoldstraße eingebrochen. Laut Polizei schlugen die Täter ein Fenster ein und durchsuchten mehrere Räume. Gestohlen wurden unter anderem Elektrogeräte. Beamte konnte einen Teil der Beute in der Nähe der Schule finden. Laut Polizei gibt es einen Tatverdacht gegen eine 22-jährige Frau und zwei Männer im Alter von jeweils 20 und 22 Jahren, da bei ihnen verdächtige Gegenstände gefunden wurden. Die Ermittlungen laufen.