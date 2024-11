In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte in die Kirche in Berghausen eingebrochen. Laut Polizei verschafften sie sich über eine Seitentür Zutritt ins Kirchenschiff. Von hier aus gelangten sie durch Aufhebeln einer weiteren Tür in die Sakristei und öffneten mehrere Schränke. Nach ersten Einschätzungen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.