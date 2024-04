Ein Einbruchsalarm kurz vor Mitternacht hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einem Einsatz der Polizei am Paketzentrum der Deutschen Post in Maxdorf geführt. Bei der Durchsuchung des Gebäudes konnten zwei Tatverdächtige entdeckt werden, die bereits Diebesgut eingesteckt hatten. Bei den folgenden polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass einer der Verdächtigen ohne Fahrerlaubnis wohl aber unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit einem Auto zum Tatort gefahren war. Den beiden Tatverdächtigen droht nun dem Polizeibericht zufolge eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahls, dem Autofahrer zudem Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.