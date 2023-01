Unbekante Täter sind vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Haus einer 86-Jährigen im Mutterstadter Pfalzring eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie die Eingangstür auf und durchwühlten mehrere Schränke im Schlaf- und Nebenzimmer. Eine Schmuckschatulle, in der sich lediglich Modeschmuck befand, wurde leer zurückgelassen. Außerdem wurde der Geldbeutel der Geschädigten mit einem geringen zweistelligen Betrag in bar sowie zwei Bankkarten gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.