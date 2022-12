Das Terrassenfenster eines unbewohnten Hauses in der Altrheinstraße in Otterstadt haben laut Polizei bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 27. November, 19 Uhr, und dem 7. Dezember, 7 Uhr, aufgehebelt. Erbeutet worden sei eine Dose mit internationalem Münzgeld von unbekanntem Wert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer, Telefon 06232 137-0, oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.