Ein unbekannter Täter hat bei einem Einbruch am Freitag zwischen 19.50 und 21.40 Uhr in Dudenhofen Münzen und Schmuck im Wert von mehreren Tausenden Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hörte ein Anwohner Glas brechen, als der Täter in das Einfamilienhaus in der Wichernstraße eindrang. Als der Nachbar den Täter mit der Taschenlampe im Haus sah, flüchtete dieser und rannte Richtung Feld. Die Polizei konnte den Einbrecher trotz schneller und intensiver Fahndung nicht finden. Die Beamten bitten daher um Hinweise. Wer weitere Angaben machen kann, soll sich unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de melden.