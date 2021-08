Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag ist in ein Wohnhaus in der Weidenstraße in Otterstadt eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei entwendeten die bislang unbekannten Täter mehrere Wertgegenstände. Die Schadenshöhe werde derzeit noch ermittelt, so die Beamten. Sie suchen Zeugen und fragen, wer von Montag bis Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Weidenstraße beobachtet hat. Hinweise werden unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.