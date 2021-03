Ein Einbrecher ist am Freitag gegen 16.40 Uhr auf bislang ungeklärte Weise in ein Einfamilienhaus in der Modenbachstraße in Harthausen eingedrungen und hat rund 40.000 Euro entwendet. Wie die Polizei mitteilte, machte eine Überwachungsanlage Videoaufnahmen des Täters. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.