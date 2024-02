Die falsche Wohnung haben sich Einbrecher am Wochenende in Limburgerhof ausgesucht. Wie die Polizei mitteilt, versuchten die Täter am Sonntagabend gegen 19 Uhr in eine Wohnung in der Von-Denis-Straße einzudringen, als deren 40-jähriger Besitzer gerade auf der Couch in seinem Wohnzimmer schlief.

Durch den Lärm wach geworden sah der Mann zwei dunkel gekleidete Personen mit einem Brecheisen auf dem Balkon stehen, die dann in Richtung Burgunderplatz flüchteten. An der Balkontür entstand offensichtlich kein Sachschaden.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.