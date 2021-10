Modeschmuck und ein Laptop sind die Beute von Einbrechern in Böhl-Iggelheim gewesen. Laut Polizei stiegen die Täter zwischen Freitag und Sonntag in ein Wohnhaus in der Akazienstraße ein. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de melden. Es ist nicht der einzige Vorfall dieser Art im Rhein-Pfalz-Kreis in den vergangenen Tagen. Bereits am Donnerstag versuchten Unbekannten in ein Haus in der Rietburgstraße in Neuhofen einzubrechen. Nachdem sie vermutlich über den Gartenzaun auf das Grundstück gelangten, wollten sie eine Terrassentür und ein Fenster aufhebeln – sie scheiterten. Erfolgreicher waren Einbrecher in Schifferstadt. Am Wochenende gelangten sie durch die Hintertür in ein Geschäft in der Lillengasse. Es wurde Bargeld im dreistelligen Bereich gestohlen. Zeugenkontakt: Polizei Schifferstadt, Telefon 06235 495-0, E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.