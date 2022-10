In Dudenhofen ist am Samstag in zwei Häuser eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 9 Uhr und 21.50 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Wichernstraße. Sie gelangten in das Innere, indem sie ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes aufhebelten. Laut Polizei wurden sämtliche Räume durchwühlt und Wertgegenstände gestohlen.

Der zweite Einbruch geschah zwischen 12.30 Uhr und 21.15 Uhr in der Carl-Zimmermann-Straße. Auch dort hebelten die unbekannten Täter ein Fenster auf der Rückseite des Einfamilienhauses auf. Sie durchwühlten ebenso sämtlich Räume, entwendeten aber nichts.

Die Polizei vermutet aufgrund der Uhrzeit und der Nähe einen Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen. Außerdem erwähnen die Beamten in ihrer Pressemitteilung, dass am Samstag zwischen 10 und 16 Uhr in Dudenhofen ein großer dezentraler Dorfflohmarkt veranstaltet wurde, was ein höheres Personenaufkommen in den Straßen mit sich zog.

Hinweise nehmen die Beamten unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.