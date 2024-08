In der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen sind am Mittwoch und am Donnerstag zwei Wasserleitungen gebrochen. Der erste Bruch ereignete sich am Mittwoch vor der Turnhalle der Grundschule in Heiligenstein in der Straße Am Rathaus. Wie Ralf Möhler von den Verbandsgemeindewerken auf Anfrage mitteilte, war dort die Wasserhauptleitung betroffen. Das Rathaus und die Grundschule hatten ihm zufolge rund vier Stunden kein Wasser. Die Straße ist für die Reparaturarbeiten, die bereits liefen, gesperrt. Der Bereich kann aber von beiden Seiten angefahren werden. Möhler rechnet damit, dass die Bauarbeiten voraussichtlich Mitte nächster Woche abgeschlossen sein werden.

In Harthausen kam es am Donnerstag nach Angaben von Ortsbürgermeister Harald Löffler (CDU) gegenüber der katholischen Kirche ebenfalls zu einem Wasserrohrbruch. Wie Ralf Möhler von den Werken berichtete, handelte es sich dabei jedoch lediglich um ein Leck an einem Hausanschluss. Betroffen sei ein Haushalt. Der Schaden, der sich im Gehwegbereich befinde, werde bereits behoben. Dem am Samstag stattfindenden Hofflohmarkt in Harthausen stehe daher nichts im Wege, merkte Möhler an.