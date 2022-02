Von „Kampf“ kann im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen eigentlich keine Rede sein. Im Gegenteil: Die vier Kandidaten Matthias Hoffmann (Grüne), Harald Löffler (CDU), Silke Schmitt-Makdice (SPD) und Justus Rabe (FDP) begegnen sich respektvoll, verhalten sich fair und gehen sogar auf Ideen des anderen ein. Nachdem CDU-Kandidat Harald Löffler in den vergangenen Wochen Feldsalat en masse als Wahlkampfgeschenk unter die Leute gebracht hat, liefert die SPD nun nach – und zwar die Würze. Am vergangenen Samstag standen der CDU-Kandidat und die SPD-Bewerberin zufällig gleichzeitig mit ihren Wahlkampfständen vor dem Edeka-Markt in Heiligenstein. Von Löffler bekamen die Passanten Feldsalat-Samen, von Silke Schmitt-Makdice gab es eine Gewürzmischung für den Salat. Ein Coup zum Schmunzeln!

Harald Löffler kann auch darüber lachen. Der Harthausener, der nach eigener Aussage harmoniebedürftig ist und dem die Atmosphäre wichtig ist, betont: „Wir gehen das ganze Jahr gut miteinander um, wieso sollten wir es jetzt anders machen?“

Ein schöner Leitsatz für die kommenden drei Wochen vor der Wahl: Kampf gibt es in Form von Krieg und Elend schon genug auf der Welt, da reicht es, wenn die Kandidaten mit Inhalten und ihrer Persönlichkeit versuchen, die Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen. Und nett ist, wenn es dabei auch etwas zum Lachen gibt.