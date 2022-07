Aus Unachtsamkeit ist ein 35-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr in der Maxdorfer Rudolf-Diesel-Straße mit seinem Ford Ranger von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr gegen ein Straßenschild und einen Zaun. Der Unfall wurde jedoch erst Stunden später durch einen Unbeteiligten gemeldet. Der Fahrer wurde aber ausfindig gemacht, der Führerschein wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Geldstrafe und es droht der Verlust des Führerscheins. Da der Mann aus Slowenien kommt und keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste den Beamten zufolge eine Sicherheitsleistung in Form von Bargeld erbracht werden. Der österreichische Mitfahrer kam mit dem Auto zur Dienststelle und überbrachte das Geld. Da der 42-Jährige nach Alkohol roch, machten die Polizisten einen Test. Das Ergebnis: 1,23 Promille und auch dieser Führerschein ist futsch. Vom Österreicher wurde ebenfalls eine Sicherheitsleistung erhoben.