Zwei Männer sind am Wochenende tot aus Seen im Rhein-Pfalz-Kreis geborgen worden. Die Todesursache ist in beiden Fällen bislang unklar. Fest steht, dass es für die DLRG in Neuhofen ein sehr anstrengendes Wochenende war. Ihre Bilanz geht sogar über die Geschehnisse im Kreis hinaus, für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte waren es fünf Einsätze mit drei Toten in vier Tagen. Auch die Ordnungsbehörden hatten alle Hände voll zu tun.

Eine Person treibt am Sonntagnachmittag auf dem Niederwiesenweiher bei Böhl-Iggelheim. Dass etwas passiert sein muss, wird klar, als der Rettungshubschrauber über