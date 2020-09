Gerhard Mauch hat eine gute Idee. Der Ludwigshafener Künstler möchte eines seiner Bilder versteigern, um Hannelore Neuffer zu helfen. Sie erinnern sich? Das ist die ehemalige Limburgerhoferin, die heute auf einer Farm in Namibia lebt. Dort gibt es keinen Regen, dafür Corona und damit Probleme.

Die Verbindung steht. Gerhard Mauchs Aquarell zeigt einen Sonnenuntergang in Südafrika. Dorthin war Mauch vor sieben Jahren gereist und hat Motive für seine Bilder gefunden. „Ich denke, der Sonnenuntergang könnte auch in Namibia so aussehen“, meint er. Da war er noch nicht, aber er kennt Hannelore Neuffer von früher. Die beiden haben zusammen bei der BASF gearbeitet. „Jetzt ist es mir eben ein Anliegen, ihr zu helfen“, sagt der Künstler, der sich auf dieser Welt mehr Solidarität und Hilfsbereitschaft zwischen den Menschen wünscht. Und da will er eben als gutes Beispiel vorangehen. Nicht zum ersten Mal versteigert er daher eines seiner Werke, um mit dem Erlös Gutes zu tun.

Hannelore Neuffer lebt auf der Farm Rooiklip, 190 Kilometer von Windhoek entfernt. Am 12. Januar 2001 ist sie mit 60 Jahren von Limburgerhof nach Namibia ausgewandert. Sie lebt nun seit fast 20 Jahren am Fuße des Gamsbergs und von hier will sie auch nicht mehr weg. Trotz aller Krisen, die sie derzeit mit ihrem Partner Frans van Biljon zu bewältigen hat. Und dabei spielt Corona nicht einmal die Hauptrolle. Regenmangel und absolute Trockenheit bereiten ihr große Sorgen und machen den Tieren zu schaffen.

Gerhard Mauch spendet den kompletten Erlös

Viele Ziegen und Schafe haben Hannelore Neuffer und Frans van Biljon bereits verkauft. 42 Tiere leben noch auf der Farm und müssen versorgt werden. Aber das ist gar nicht so einfach. Denn Lore und Frans haben keine Einnahmen mehr. Zu dem Regen-Dilemma kommt das Problem, dass wegen der Corona-Pandemie keine Gäste mehr die Farm besuchen. Keine Gäste, kein Geld. Geld, das Frans und Lore immer in Futter investiert haben. Die Grenzen nach Namibia waren über Monate dicht. Nur langsam gibt es Lockerungen.

Die Idee einer Tierpatenschaft war unlängst entstanden und viele Pfälzer haben gespendet. In den Topf möchte Gerhard Mauch auch etwas werfen. Wem das hier gezeigte Bild gefällt und wer es erstehen möchte, kann sich direkt beim Künstler melden unter Telefon 01577/2176271 oder per E-Mail an aqua-hoecuam@web.de. Der Erlös des Bildes soll komplett und direkt an die Farm Rooiklip gehen. Mehr über Hannelore Neuffer, Frans van Biljon und die Tiere auf Rooiklip erfahren Interessierte unter www.patenschaft.camp-rooiklip.com.