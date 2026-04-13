In Maxdorf ist die neue E-Rikscha „RikschaMax“ startklar. Ehrenamtliche Piloten ermöglichen kostenfreie Ausflüge für mobilitätseingeschränkte Menschen.

Die elektrische Rikscha „RikschaMax“ nimmt in Maxdorf den Fahrbetrieb auf. Ziel des Projekts ist es, Menschen mit eingeschränkter Mobilität Ausflüge in die nähere Umgebung zu ermöglichen, etwa in Richtung Dürkheimer Bruch oder entlang regionaler Radwege.

Laut Pressemitteilung der CDU Maxdorf liegt die Verbandsgemeinde in unmittelbarer Nähe zu Landschaftsschutzgebieten, die sich gut für Fahrradtouren eignen. Gerade für Personen, die nicht mehr selbst Fahrrad fahren können, soll die Rikscha eine Möglichkeit bieten, Natur und Landschaft dennoch zu erleben. Angestoßen wurde das Projekt durch Hinweise aus der Bevölkerung und mit Unterstützung des CDU‑Vorstands Mitte Juli 2024 auf den Weg gebracht.

Vom CDU-Projekt zur Aufgabe der Ortsgemeinde

Im November 2024 beschloss der Gemeinderat der Ortsgemeinde Maxdorf, das ursprünglich von der CDU initiierte Projekt zu übernehmen. Finanziert wurde die Anschaffung vollständig durch Spendengelder. Die Rikscha wurde im November 2025 beschafft und trägt den Namen „RikschaMax“.

Inzwischen stehen fünf ehrenamtliche Piloten zur Verfügung. Sie installierten die notwendige Ladeinfrastruktur und machten sich mit Technik und Fahrbetrieb vertraut. Nach Angaben der CDU sind sowohl Piloten als auch maximal zwei Fahrgäste über die Trägerschaft der Ortsgemeinde Maxdorf versichert. Die technische Betreuung übernimmt das Radfachgeschäft Blachetta in Maxdorf.

Zum Start des Fahrbetriebs wurden verschiedene Tourvarianten ausgearbeitet, die ausschließlich über befestigte Wege führen. In der Regel dauert eine Fahrt etwa eine Stunde, eine Tour durch Maxdorf ist in Planung. Versorgungs- oder Krankenfahrten sind mit der Rikscha nicht vorgesehen.

Betrieben wird die „RikschaMax“ in Kooperation mit dem Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Maxdorf. Die Organisation des Fahrbetriebs übernimmt bis auf Weiteres Siegfried Fiedler. Anmeldungen sind mittwochs und freitags zwischen 10 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 0160 5529417 möglich. Die Fahrten sind kostenfrei, Spenden zur Deckung der Instandhaltungskosten werden entgegengenommen.