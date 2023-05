Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehlschwalben gehören zum typischen Bild der ländlichen Umgebung. Oder sollte es heißen: gehörten? Viele Hausbesitzer wollen kein Nest unterm Dach. Naturschützer sorgen sich um den Bestand. Zum Glück gibt es Menschen wie Werner Sahler.

Alle zwei, drei Jahre begibt sich Werner Sahler aus Dannstadt-Schauernheim mit einem Hubsteiger in luftige Höhen, um an einem Wohnhaus der Familie in der Hauptstraße reiche Ernte