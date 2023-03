Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie haben oft merkwürdige Namen und sind weder Pflanze noch Tier: Pilze üben auf uns besondere Anziehung aus. Vielleicht auch deshalb, weil immer die lustvoll-quälende Frage mitspielt: Essbar, nicht essbar, tödlich? Alle sind Spezialisten, aber nicht alle eine schmackhafte Spezialität.

Dieser hübsche Pilzfruchtkörper des Flockenstieligen Hexenröhrlings hat schon viele Pilzsammler verschreckt. Schneidet man sein Fleisch an, so verfärbt es sich in Sekundenschnelle