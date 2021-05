Es heißt, ein guter Wein ist umso besser, je älter er wird. Für manches Auto gilt offenbar, dass es mit den Jahren auch an Attraktivität gewinnt. Auf den 50 Jahre alten Opel Commodore A von Udo Kunz aus Otterstadt trifft das eindeutig zu. Nachdem die RHEINPFALZ Ende April über den Oldtimer berichtet hat, gab es nicht nur zahlreiche positive Kommentare auf Online-Plattformen zu dem malagaroten Schmuckstück. Es griff auch ein Fachjournalist aus Hamburg zum Telefon und rief Udo Kunz an: Christian Steiger sah den damals topmodernen Wagen von Bäckermeister Otto Kunz aus Limburgerhof als Jugendlicher mit eigenen Augen und er möchte über diesen besonderen Opel nun gerne für eine Fachzeitschrift schreiben.

Bei Udo Kunz rannte Steiger mit seinem Ansinnen offene Türen ein. Umgehend war ein Termin für Samstag vereinbart. Nicht in Kunz’ Wohnort Otterstadt oder in Böhl-Iggelheim, wo Steiger herstammt und immer wieder hinkommt. Nein, in Speyer in der Anton-Dengler-Straße neben dem Flugplatz. Denn dort hat Stefan Kunz, der Neffe von Udo Kunz und Enkel des 2020 verstorbenen Erstbesitzers und Bäckermeisters Otto Kunz, eine Kfz-Werkstatt, in der Corona-konform genügend Platz vorhanden ist.

„Christian Steiger ist ein renommierter Fachjournalist“, freut sich Udo Kunz über das Shooting für einen Beitrag – voraussichtlich in der monatlich erscheinenden Zeitschrift „Oldtimer Markt“, nach Verlagsangaben „Europas größte Zeitschrift für klassische Autos und Motorräder“ mit einer Auflage von rund 90.000 Exemplaren. Sicherlich wird noch Zeit bleiben fürs Fachsimpeln. Schließlich ist Stefan Kunz, der den Wagen von seinem Onkel versprochen bekommen hat, auf die Restaurierung von Oldtimern spezialisiert.