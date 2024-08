Pfarrgemeinden in der Pfalz sind angehalten, sich von Pfarrheimflächen zu trennen. Zu teuer ist der Unterhalt, zu wenige Gläubige nutzen die Gebäude. In Dudenhofen wird allerdings seit ein paar Tagen ein neues Pfarrheim gebaut. Wie es dazu kam und was genau geplant ist, erklären Pfarrer Jens Henning und Architekt Norbert Hook.

Nein, auch die Pfarrei Heilige Hildegard ist keine Insel der Glückseligen, in der die katholische Kirche über Geld im Überfluss verfügt und die Gläubigen in Scharen die Gottesdienste