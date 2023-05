Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Maxdorf will einen Teil seines Friedhofs in einen Memoriam-Garten verwandeln. „Die Menschen wollen da rein“, sagt Gärtnermeister Claus Litz über das Angebot, das ein Rundum-Sorglos-Paket für die Hinterbliebenen verspricht. Das Ziel: weniger Arbeit am Grab.

Die Argumente kommen bei Claus Litz wie aus der Pistole geschossen, eines entfaltet dabei eine besonders starke Wirkung. „Wir wollen, dass Leute, die in der Gemeinde wohnen, auch in der