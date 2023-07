Mittwochs ist seit Neuestem Rikscha-Tag im Caritas-Altenzentrum St. Matthias in Schifferstadt. Dieses ungewöhnliche Angebot kam über Umwege in die Einrichtung und sei vielmehr als nur eine beliebte Abwechslung für die Senioren, berichtet Fachbereichsleiterin Sozialer Dienst Arletta Groß.

„Wenn die Rikscha vor dem Haus ist, ist Party“, berichtet Arletta Groß vom Haus St. Matthias lachend. Rund die Hälfte der 24 Bewohner seien richtige Rikscha-Fans und warten schon darauf, sich den Fahrtwind um die Nase wehen zu lassen und sich von den drei ehrenamtlichen Piloten eine Runde um den Schwanenweiher, durch den Wald oder die Stadt fahren zu lassen.

Das Rikscha-Angebot kam über Umwege ins Altenzentrum, wie Stephan Dierschke, Vorsitzender des Evangelischen Krankenpflegevereins Schifferstadt, erzählt. Sein Verein organisiert die Fahrten. Zuvor habe sich ein engagierter Bürger an den Verein gewandt und gefragt, ob dieser die Organisation und Wartung einer Rikscha übernehmen würde, wenn er die Rikscha spenden und sich als ehrenamtlicher Fahrer anbieten würde. Das hat der Verein laut Dierschke dankend angenommen, wollte das außergewöhnliche Angebot aber auch Senioren zur Verfügung stellen. Über den evangelischen Pfarrer Michael Erlenwein sei dann Kontakt zum Haus St. Matthias aufgenommen worden.

Bei Arletta Groß habe der Pfarrer damit buchstäblich offene Türen eingerannt. „Ich habe mich wahnsinnig gefreut“, erzählt sie. Einer der ersten Rikscha-Fahrgäste ein Mann gewesen, der seit einigen Monaten im Haus St. Matthias wohnt. Früher sei er selbst leidenschaftlicher Radfahrer gewesen und habe mit seiner Frau Fahrrad-Urlaube unternommen. Die Begeisterung fürs Radeln hat seine Tochter geerbt. Als sie sah, wie viel Freude ihm das Mitfahren auf der Rikscha macht, wollte sie sich auch einbringen. Nun ist sie ebenfalls Pilotin. Die Rikscha sei eine Spezialanfertigung, hat Gurte, einen Sicherheitsbügel und ist für die Fahrt mit zwei erwachsenen Passagieren ausgelegt ist, erklärt Dierschke. Außerdem habe sie einen elektrischen Motor, der die Fahrer nach Bedarf unterstützt.

Beliebte Ziele seien Gärten, der Wald, aber auch der Friedhof. Sobald es los geht, fingen die Fahrgäste an zu lachen und zu winken, berichtet Arletta Groß. Für die Senioren sei es jedes Mal ein Erlebnis. Sie freuten sich über die schönen Blumen in den Vorgärten und die Natur. Manche treffen auch alte Bekannte, dann wird für ein Schwätzchen angehalten. Doch nicht nur das mache die Rikscha-Fahrt so besonders. „Es ist auch die Nähe, die die Senioren spüren, wenn sie mit ihren Angehörigen oder einer Mitarbeiterin des Hauses in der Rikscha sitzen – denn in der Regel muss eine Begleitperson dabei sein“, sagt Arletta Groß. Die Angehörigen müssten nicht den Rollstuhl schieben, sondern sitzen daneben, können sich unterhalten und gemeinsam Dinge entdecken.

„Diese menschliche Begegnung in der Rikscha hätte ich mir so intensiv nicht vorgestellt“, sagt die Fachbereichsleiterin. Außerdem sei es für das Haus „Luxus pur“, dass die Ehrenamtlichen ihre Zeit dafür schenkten. Oft fragten die Bewohner nach der Fahrt: „Was kostet das?“ Dann sagen die Piloten: „Ein Lächeln.“