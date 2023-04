Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Zusammenarbeit von CDU und Grünen? In Schifferstadt war das lange undenkbar. Im vergangenen Jahr haben sich die Fraktionen mit einer Koalition die Mehrheit im Stadtrat gesichert. Die Schnittmengen sind groß, betonen die Fraktionsvorsitzenden Reiner Huber (CDU) und Klaus Pohlmey (Grüne). Ein Gespräch über Beziehungsarbeit, heiße Eisen und Stadtentwicklung in Krisenzeiten.