Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ob früh morgens oder spät abends: Im Büro von Doris Heiner im katholischen Pfarramt in Waldsee herrscht eigentlich immer Betrieb. Die Pastoralreferentin ist in der Pfarrei Heiliger Christophorus die gute Seele und für alle da. Nun geht sie in Ruhestand. Am Sonntag wird Heiner mit einem Gottesdienst verabschiedet.

In der Pfarrei Heiliger Christophorus war Doris Heiner für die Katholiken in Altrip, Limburgerhof, Neuhofen, Otterstadt und Waldsee gleichermaßen zuständig. Sie selbst kommt aus