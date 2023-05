Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Hallenbad in Lingenfeld ist seit Montag wieder geöffnet. Ein paar Schwimmer zogen am Vormittag ihre Bahnen. Damit das in Pandemie-Zeiten möglich ist, gelten bestimmte Regeln. In Heiligenstein ist das Kreisbad dagegen noch geschlossen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand kann das Coronavirus nicht über das Wasser übertragen werden. Deshalb hat die Landesregierung zuletzt per Verordnung den Weg für die Öffnung der Hallenbäder