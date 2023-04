Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was war, was kommt: Der Netto-Markt in der Rödersheim-Gronauer Dorfmitte soll dieses Jahr endlich erweitert werden, kündigt Ortsbürgermeister Thomas Angel (FWG) an. Während der Bauarbeiten falle diese Einkaufsmöglichkeit jedoch weg. Auch sonst werde das Frühjahr geschäftig.

Der Inhaber möchte die Netto-Filiale schon seit Jahren vergrößern.