Wenn Michael Paul über Gin spricht, gerät er ins Schwärmen – insbesondere dann, wenn es sich um seinen eigenen handelt. Den Wacholderschnaps lässt er seit einigen Jahren in der Dudenhofener Brennerei Back herstellen. Mit „Paul“ und „Paulchen“, wie die beiden Hochprozenter heißen, hat er gerade internationale Preise gewonnen.

Die beiden Gins, auf die Michael Paul so stolz ist, haben für den Dudenhofener ihre jeweils ganz eigenen Charaktere: „Paul“ vergleicht er mit dem knorrigen, eher schweigsamen Ur-Pfälzer, der auf dem Weinfest nur selten was sagt, aber dann etwas Trockenes auf den Punkt bringt. „Klar, strukturiert“ sei auch der erste Gin mit einem Alkoholgehalt von 46 Prozent, den er seit einigen Jahren produziert. Noch nicht ganz so lange gibt es das 47-prozentige „Paulchen“, das für den 58-Jährigen das trinkbare Gegenstück des geselligen, lebensfrohen Pfälzer-Typs ist – „ein Freigeist, kreativ unterwegs“, sagt Paul.

Angefangen hat die Geschichte von „Paul“ und „Paulchen“ vor drei Jahren: „Tatsächlich aus einer Schnapsidee geboren“, sagt der Dudenhofener, der schon immer gerne Gin getrunken hat, und lacht. „Ich liebe die Vielfalt bei Gin. Es wird nie langweilig.“ Weil Fedor Back von der benachbarten Brennerei Back ein Freund von ihm ist, wollte Michael Paul irgendwann einfach mal ein eigenes Rezept ausprobieren. „Mit meinen Jungs“ – das sind die drei erwachsenen Paul-Söhne Denis, Lucas und Simon – habe er Rezepte entwickelt. „Mit dem ersten Gin hätte ich mir nicht mal die Füße einreiben wollen“, gibt Paul zu. Doch irgendwann sei der „goldene Treffer“ gelungen mit genau der richtigen Mischung aus Wacholder, Holunderblüte, Preiselbeeren, verschiedenen Pfeffersorten und anderen Zutaten. „Probieren, probieren, probieren“ habe es auf dem Weg zum Erfolg geheißen. „Wir haben bestimmt 30 verschiedene Gins gebrannt“, sagt Paul.

Rezeptur verfeinert

In den eigenen vier Wänden hätte der Dudenhofener das nicht machen können – vor allem nicht in größeren Mengen. „Du brauchst eine richtige Brennerei“, sagt er und hebt auch Fedor Backs Anteil am Ergebnis hervor. Für „Paulchen“ wurde die Rezeptur noch weiter verfeinert. „Und wir arbeiten bei ihm mit einem Geistkorb“, erklärt der Dudenhofener. Dabei liegen die „Botanicals“ – das sind die Früchte, Blüten oder Gewürze, die dem Gin seinen Geschmack geben – nicht nur im Alkohol, sondern auch in einem Korb, durch den beim Destillationsvorgang der Dampf nach oben steigt. Unter anderem Edelweiß und Lavendel sorgen bei Pauls Rezept dafür, dass das Geschmackserlebnis noch intensiver wird.

Aufs Hochwertige, Handgemachte legt Paul auch bei der Verpackung Wert: Die Etiketten werden handnummeriert und genietet und mit einer Kordel, deren Ende wiederum in heißes Wachs getaucht wird, an die Flaschen gehängt. Das macht die Familie Paul meistens mittwochabends im Haus von Michael Paul. Auch Gattin Conny und Schwiegertochter Nina sind mit im Boot. Ansonsten konzentriert sich der Senior, der im Hauptberuf im Apple-Vertrieb bei der Speyerer Firma Theile arbeitet und früher auch Fotos für die Zeitung gemacht hat, zusammen mit Sohn Simon auf den Offline-Vertrieb der rund 3000 Flaschen, die jährlich produziert werden. Lucas und Denis Paul übernehmen hingegen das Marketing und den Online-Vertrieb. Erhältlich ist der Dudenhofener Gin laut Paul in verschiedenen Speyerer Geschäften, in vielen Restaurants – wenn diese denn geöffnet sind – sowie natürlich im Online-Shop.

Anerkennung für das Herzblut, das die Pauls in ihre Gins investiert haben, gab es kürzlich in Form von Auszeichnungen bei den „World Spirits Awards“: Jeweils Gold haben „Paul“ und „Paulchen“ in ihren Kategorien dort abgestaubt. Und das nächste potenzielle Erfolgsmodell hat die Familie bereits in der Pipeline: „Pauline“ soll es heißen und mit seiner besonders fruchtigen Note speziell die weiblichen Gin-Fans ansprechen.

Sorgen, dass irgendwann die Variationen seines Familiennamens ausgehen, nach denen er die Gins benennen kann, hat Michael Paul nicht: „Ach, da gibt es schon noch Spielmöglichkeiten. Zum Beispiel könnten wir mit Paolo noch ins Italienische gehen“, sagt er und lacht. Der Name Paul hat in der Familie übrigens gleich mehrfach Tradition: Ein Großvater hieß zwar nicht Paul mit Nach-, aber mit Vornamen – und er heiratete seinerseits eine Pauline.

Im Netz

www.paulgin.de