Ein gemeinsames Rat- und Kreishaus – dieses Thema hat Landrat Clemens Körner (CDU) in dieser Woche erstmals mit in ein Kreisgremium genommen. Die Begeisterung für den Vorschlag der Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hielt sich bei den Mitgliedern im Kreisausschuss in Grenzen, auch weil die OB ständig mit neuen Ideen an die Öffentlichkeit gehe und man nicht wüsste, was sie nun wirklich wolle.

Ein neues Rathaus im „Metropol“ am Berliner Platz, das ist die neueste Idee von Oberbürgermeisterin Steinruck. Und damit überrascht sie nicht nur die Fraktionen im