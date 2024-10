Man würde sie eher in warmen Gefilden von Mittel- und Südamerika verorten, aber auch in Dudenhofen fühlt sie sich wohl: Die Rede ist von der Passionsblume mit Früchten, die in Aloisia Gurks Garten in Dudenhofen wächst. Ein exotischer Kandidat für die RHEINPFALZ-Gartenolympiade.

„Meine Passionsblume ist dieses Jahr so üppig wie noch nie. Obwohl die Blüte etwas grimmig schaut, scheint sie sich in unserer Region sehr wohl zu fühlen. Sie beschattet unsere Terrasse, blüht und trägt Früchte gleichzeitig“, berichtet Aloisia Gurk vor Kurzem in einer E-Mail an die Lokalredaktion.

Die außergewöhnlichen Blüten der Pflanze, die ihren Ursprung in Süd- und Mittelamerika hat, haben Aloisia Gurk schon vor rund 60 Jahren fasziniert. Sie kannte die Passiflora als Zimmerpflanze. Wie und wann sie in ihren Garten in Dudenhofen gelangte, daran kann sich Gurk nicht mehr erinnern. Sie vermutet, dass es vor 15 Jahren gewesen sein muss. Allerdings nahm ihr die Pflanze, die gerne klettert, vor einigen Jahren einen radikalen Rückschnitt übel und ging ein.

Weist auch Passionsfrüchte auf: die Pflanze von Aloisia Gurk. Foto: Gurk

Neue Pflanze wie aus dem Nichts

Sehr zur Freude von Aloisia Gurk entwickelte sich vor vier Jahren eine neue Pflanze an der Stelle. Seitdem wachse und gedeihe sie ohne besondere Pflege von allein. „Alles, was mir zu viel wird, schneide ich weg“, sagt die Dudenhofenerin.

Dieses Jahr ist sie mit besonders vielen Passionsfrüchten gesegnet. „Das ist neu“, sagt Gurk und ergänzt, dass die orangefarbenen Früchte allerdings nicht vergleichbar mit den essbaren seien, die man zum Beispiel von der portugiesischen Azoren-Insel Madeira kennt. Die Früchte aus Gurks Garten weisen ihren Angaben zufolge rote Kerne auf, die von einer gallertartigen, fruchtig schmeckenden Substanz umgeben sind.

Was für Aloisia Gurk jedoch noch mehr zählt: dass die Pflanze schnell und dicht wächst und ein wunderbarer Schattenspender ist. Sie braucht kaum Dünger und wenig Wasser und hat sich inzwischen sogar vermehrt – wächst und schmückt dank Ablegern auch schon viele andere Gärten.

Gartenolympiade

