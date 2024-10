In Waldsee sind Ortsbürgermeisterin Claudia Klein und ihr Beigeordneter Steffen Sternberger-Hahn in die zweite Amtszeit gestartet – und wollen im Ort natürlich wieder etwas bewegen, um die Gemeinde für ihre Bürger noch lebenswerter zu machen. Dabei legt das Duo einen Pragmatismus an den Tag, den man sich in der großen und kleinen Politik öfter wünschen würde.

Wenn sich etwas bewährt hat, dann behält man es am besten bei. So zumindest läuft das in der Ortsgemeinde Waldsee