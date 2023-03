Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Frech und wild und wundervoll“ – so soll „Kirche Kunterbunt“ sein. Das gastfreundliche und kreative Angebot für Familien gibt es seit Oktober auch in Maxdorf und Birkenheide. Am zweiten Adventssonntag findet es wieder statt und ab dann einmal pro Quartal. Immer unter einem neuen Motto.

Eingeladen sind Familien mit Kindern im Kita- und Grundschulalter, wobei der Begriff „Familie“ weit gefasst ist, wie die beiden Organisatorinnen Stefanie Müller, Pastoralreferentin