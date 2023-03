Beim Ehrungsabend der Gemeinde Böhl-Iggelheim hatte Bürgermeister Peter Christ (CDU) wieder einiges zu tun. Denn auch im vergangenen Jahr waren zahlreiche Bürger in Sport und Tierzucht sehr erfolgreich. Für ihre besonderen Leistungen bekamen sie am Donnerstag im Foyer der Wahagnieshalle Pokale, Urkunden und viel Anerkennung.

Der Ehrungsabend war zugleich ein Beleg dafür, dass Böhl-Iggelheim eine vielfältige Vereinslandschaft hat. Leichtathletik, Bogenschießen, Bosseln – etliche Titel und gute Platzierungen brachten die Mitglieder von ihren Wettbewerben mit in ihre Heimatgemeinde. Angefangen beim sportlichen Nachwuchs des TSV Iggelheim, der mit Emma Schubert eine deutsche Meisterin im Fünfkampf in seinen Reihen hat. Ihr jüngerer Bruder Max wurde Pfalzmeister in drei Disziplinen.

Auch Selina Reiser und Fabian Griesbach zählen zu den erfolgreichen TSV-Athleten – Selina als Pfalzmeisterin im Kugelstoßen und Fabian als Pfalzmeister im Sprint. Zwei Böhl-Iggelheimer Leichtathleten, die bei der TSG Haßloch trainieren, wurden ebenfalls geehrt. Yanik Braun kann zurecht auf vier erste Plätze bei den deutschen Meisterschaften stolz sein. Lena Kleiber wurde für ihren ersten Platz bei der Bezirksmeisterschaft ausgezeichnet. Sie errang außerdem für die DLRG bei der Regionalmeisterschaft den ersten Platz im Rettungsschwimmen.

Meisterlich präsentierten sich auch die Kanarienfreunde '75 Böhl-Iggelheim. Rafael Konietzko, Jürgen Haß, Günther Ripke, Harald Klippel und Holger Kling waren allesamt mit ersten Plätzen in verschiedenen Kategorien von der deutschen Meisterschaft 2022 zurückgekehrt und bewiesen, dass die Vogelzucht in der Gemeinde auf höchstem Niveau betrieben wird.

Im Bogenschießen kann die Gemeinde stolz auf zwei deutsche Meister sein: Jochen und Lena Bollhöfer ließen die Konkurrenz in der Wertung „Feld & Jagd BBR“ bei den Herren und den Schülern hinter sich. Und bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften landeten sie mehrfach auf dem ersten Platz.

Landesmeister einzeln sowie als Mannschaft wurden Mitglieder des Schützenclubs 1952 Böhl: Peter Kuhn, Peter Lind, Sven Rothmann und Heiko Wittje holten den Titel im Wettkampf „Luftpistole 10m Mannschaft Herren 1“. Anna Scholz war im „Luftgewehr 10m JW“ die Beste. Geehrt wurde außerdem Robert Ritter vom SV Hanhofen, der bei der deutschen Meisterschaft unter anderem zweimal Dritter wurde.

Die Bosselmannschaft des TSV (Martin Stadler, Karl Heinz Erdmann, Helga Schropp, Alfons Schropp, Wolfgang Fink) als Neunter bei der deutschen Meisterschaft und Kunstradfahrerin Madita Becker (RCV Böhl-Iggelheim), die Dritte bei den Landesmeisterschaften wurde, komplettierten die Runde der Geehrten.