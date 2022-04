Ob es glaubwürdig ist, dass die Frau das Handy noch abgeben wollte, oder ob weitere Schritte notwendig sind, darüber muss nun die Staatsanwaltschaft befinden. An sie hat die Polizei den Fall jedenfalls weitergegeben. Folgendes hat sich zugetragen: Eine Frau hat ihr Telefon bei einem Besuch in einem Freizeitpark am Samstag in der Nähe der Toiletten liegen gelassen. Als sie es bemerkte und zurückkehrte, war das Gerät weg. Über eine auf dem Telefon installierte App konnte sie es am Folgetag orten und stellte fest, dass es sich in Schifferstadt befand. Sie ging zur Polizei und erstattete Anzeige. Die Ermittler erwirkten einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Noch vor der Vollstreckung räumte der Bewohner des Hauses, in dem das Handy geortet wurde, ein, dass eine Angehörige das Handy gefunden und an sich genommen habe, um es abzugeben. Ob sie eine ehrliche Finderin ist, muss sich noch zeigen. Das Telefon ist aber inzwischen wieder bei der eigentlichen Besitzerin.