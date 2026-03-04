Reiner Kesselring aus Rödersheim-Gronau ist mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Gute Gründe dafür gibt es wahrlich viele.

Reiner Kesselring, Beigeordneter der Verbandsgemeinde (VG) Dannstadt-Schauernheim und Erster Beigeordneter von Rödersheim-Gronau mit dem Fachbereich Bau und Friedhofswesen, blickt auf 57 Jahre ehrenamtlichen Engagements zurück. Mit 63 Jahren und nach 47 Dienstjahren ist er aus dem aktiven Dienst der ehrenamtlichen Feuerwehren der VG Dannstadt-Schauernheim und seiner Ortswehr Gronau von Bürgermeister Stefan Veth offiziell verabschiedet worden. Als Vorsitzender des Fördervereins St. Florian Gronau – das Ehrenamt hat Kesselring seit der Vereinsgründung im August 1989 inne – organisiert er gemeinsam mit seiner Frau Martha, die seine Ehrenamtlichkeit immer mitträgt, seit vielen Jahren auch die Gronauer Kerwe.

Während seiner aktiven Feuerwehr-Zeit war Kesselring von März 1986 bis Oktober 2009 Wehrführer der Ortswehr Gronau und von Oktober 2008 bis Juni 2016 Wehrleiter der Feuerwehren der VG Dannstadt-Schauernheim. Meist war er der letzte Mann, der einen Einsatzort verlassen und dabei immer auch noch Zeit gefunden hat, mit den betroffenen Menschen zu sprechen, was für diese Trost und Hilfe bedeutete.

Nach Beendigung seiner aktiven Feuerwehr-Zeit hat Kesselring dann vor 13 Jahren politische Verantwortung übernommen. Inzwischen ist er in der dritten Wahlperiode für die CDU im Ortsgemeinderat Rödersheim-Gronau und setzt sich als Erster Ortsbeigeordneter mit dem Fachbereich Bau und Friedhofswesen für seinen Heimatort ein. Zudem ist er in der zweiten Wahlperiode Mitglied des Verbandsgemeinderats Dannstadt-Schauernheim. Die Ehrennadel des Landes erhielt er aus den Händen von Landrat Volker Knörr (CDU).