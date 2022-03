„Das Leben ist wie Bergsteigen. Je höher man kommt, umso mehr verlassen einen die Kräfte.“ Das sagt Horst Schütthelm, der am Dienstag 90 Jahre alt wird. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ blickt der Ehrenbürger der Ortsgemeinde Heuchelheim auf sein bewegtes Leben zurück.

Mit acht Jahren verliert Horst Schütthelm den Vater, muss mit 13 die Schule verlassen und in der Landwirtschaft helfen. In der Landwirtschaftsschule eignet er sich als junger Mann nebenbei Fachwissen an. „Ich bin aufgegangen in meinem Beruf“, sagt er heute. Mit 20 begründet er die Freie Wählergruppe Heuchelheim mit, für das Bürgermeisteramt aber habe ihm die Zeit gefehlt, sagt der Landwirt und Weinbauer, der sich unter anderem in der Winzergenossenschaft Palmberg und der Milchliefergenossenschaft engagierte. Außerdem hatte er fast 30 Jahre lang Verantwortung im Aufsichtsrat der RV-Bank. Er war Presbyter und viele Jahre Mitglied im Orts- und im Verbandsgemeinderat. Für sein vielfältiges Wirken wurde Schütthelm mit der Landesverdienstmedaille und der Ehrenbürgerschaft seiner Gemeinde ausgezeichnet. Ungebrochen ist sein Interesse an Politik, Sport und dem Geschehen vor Ort.

Die Hände in den Schoss legen, das kann Horst Schütthelm, der jeden Morgen die RHEINPFALZ liest, immer noch nicht. Viel Zeit verbringt er im 200 Quadratmeter großen Garten. Ein paar Blumen am Rand, ansonsten sei es „ein reiner Gemüsegarten, natürlich mit meinem Lieblingsgemüse Schwarzwurzeln, aber auch mit Obstbäumen und -sträuchern“. Das Gelände bewirtschaftet Horst Schütthelm alleine, von der Aussaat bis zur Ernte. „Es wird nicht gespritzt“, betont er. Allerdings gönnt er sich ein Kissen für die Knie, auf denen er meistens die Arbeiten verrichtet.

Schütthelm bedauert Strunzer-Aus

Zum Haushalt gehören drei Katzen und 50 Hühner. Von seinen Brieftauben hat sich der Senior trennen müssen, denn es war zu beschwerlich, hoch in den Taubenschlag zu steigen. Stolz ist er auf eine zehn Meter hohe Eiche im Garten. Die hatte er als zehn Zentimeter hohen Spross im Wald entdeckt und im heimischen Garten eingepflanzt. Das war vor 63 Jahren.

Damals heiratete er seine Rosemarie aus Worms-Heppenheim. „25 war ich und mit Zuckerrüben unterwegs zum Südzucker-Werk“, erinnert sich Schütthelm an die erste Begegnung. Aus der Ehe gingen ein Sohn und eine Tochter hervor. Bei den Heuchelheimer Fasnachtern stand das Paar bis vor 15 Jahren gemeinsam in der Bütt. Das kürzliche Aus für die Strunzer aus Mangel an Aktiven bedauert er sehr. Stolz ist er auf die höchste Auszeichnung der Fasnachter: den Verdienstorden in Gold mit Brillanten des Bunds Deutscher Karnevalvereine.

Enkel hat Betrieb übernommen

2018 starb Sohn Volker mit 58 Jahren. Sein Schmerz darüber ist spürbar, wenn Horst Schütthelm berichtet, was geschah: aggressiver Gehirntumor, Operation, kurze Erholungsphase, erneute Operation und die ohnmächtige Erkenntnis der Mediziner, nichts mehr tun zu können. Es bleiben die Erinnerungen, etwa daran, wie Vater und Sohn als FCK-Fans mit dem Motorrad nach Kaiserslautern zum Heimspiel fuhren. Ein Lichtblick ist für den 90-Jährigen, dass Enkel Felix Agrarwirtschaft studiert und den Landwirtschaftsbetrieb übernommen hat.

Horst Schütthelm freut sich jetzt auf den Frühling. Dann will er wieder mit seinem aufwendig restaurierten roten Porsche-Traktor in der Gemarkung unterwegs sein. Das Fahrzeug hält er in Ehren, es war sozusagen die Mitgift seiner Ehefrau.