Kommunalpolitiker, Vereinsmensch und leidenschaftlicher Musiker: Edgar König hat seine Heimatgemeinde Hanhofen Jahrzehnte lang geprägt und mitgestaltet. Im Alter von 86 Jahren ist er gestorben.

Mit 25 Jahren zog König noch unter Ortsbürgermeister Ludwig Schuff als jüngstes Mitglied in den Gemeinderat ein. Der gelernte Fernmeldemechaniker war Mitbegründer der Freien Wählergruppe und über viele Jahre deren Motor. Aber auch in der örtlichen Vereinslandschaft hat seine Arbeit Spuren hinterlassen: König war Mitbegründer des Angelsportvereins und hob den Schützenverein mit aus der Taufe. Hier fungierte er viele Jahre als Schatzmeister. Die Schützen ernannten ihn 1996 zum Ehrenmitglied. Von beiden Vereinen bekam er die Goldene Ehrennadel. Auch bei der Gründung des Fußballvereins fehlte König nicht: Als Jugendspieler aktiv, vertrat er später auch in der ersten Mannschaft die Hanhofener Farben. König, ein überzeugter Katholik, erinnerte immer wieder auch an seine musikalische Vergangenheit. Er beherrschte mehrere Instrumente, darunter das Akkordeon. Herausragend war sein mehrwöchiges Gastspiel in Monte Carlo. Im damaligen Speyerer Café Hilzinger spielte er gemeinsam mit dem heutigen Musikprofessor Helmut Erb viele Jahre zum Tanze auf. Am 18. Mai verstarb „Eddy“ – wie ihn seine Freunde liebevoll nannten – im Alter von 86 Jahren. Die Beerdigung findet am Mittwoch, 3. Juni, 14 Uhr, auf dem Friedhof in Hanhofen statt.