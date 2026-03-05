Vom 30. März bis einschließlich 2. April wird in Kleinniedesheim die Geh- und Radwegbrücke über dem Eckbach wegen eines Belagswechsel voll gesperrt sein. Das teilt die Verwaltung der Verbandsgemeinde mit. Eine Querung werde nicht möglich sein, die Umleitung erfolge über die Landesstraße von der Brücke bis zur Ortseinfahrt Kleinniedesheim. Eine Beeinträchtigung des Verkehrs von Großniedesheim in Richtung Kleinniedesheim ergebe sich nicht, so die Verwaltung.