Akkus von Elektrorollern, sogenannten E-Scootern, haben am Donnerstagnachmittag in einer Lagerhalle im Limburgerhofer Gewerbegebiet Friedensau gebrannt. Laut Polizei wurde das Feuer gegen 15 Uhr 45 gemeldet. Die Feuerwehr habe sich gewaltsam Zutritt zu dem abgeschlossenen Gebäude verschaffen müssen. Der Brand sei vermutlich von einem Akku an einem Roller ausgegangen und habe dann auf andere Batterien übergegriffen. Mehrere Akkumodule seien nach den Löscharbeiten von der Feuerwehr in einem Wasserbecken gekühlt worden.

Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. In dem Gebäude befinden sich laut Polizei E-Scooter in dreistelliger Zahl. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.